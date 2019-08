Jarraya porte plainte contre Chahed

Fayçal Jadlaoui, avocat de l’homme d’affaires Chafik Jarraya a porté plainte contre le chef du gouvernement Youssef Chahed, le ministre de l’Intérieur Hichem Fourati, le ministre de la Justice Karim Jamoussi.

La plainte concerne aussi le directeur général des prisons et de la rééducation et le directeur général des services spéciaux en plus de tous ceux qui seront dévoilés par l’enquête, rapporte Mosaïque fm.