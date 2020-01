Jendouba : Saisie d’une grande quantité de viande avariée

Lors d’une inspection effectuée dans les réfectoires du gouvernorat de Jendouba, des quantités énormes de viandes impropres à la consommation ont été saisies, par les équipes de contrôle relevant de la direction régionale de la santé.

1405 kilogrammes de viande rouge et 35200 kilogrammes de viande blanche ont été déclarés non conformes aux normes et aux conditions d’hygiène alimentaire, le 8, 9, 10 et 15 janvier 2020.

La marchandise saisie sera détruite et les fournisseurs seront pénalisés après autorisation du ministère public auprès du Tribunal de première instance, rapporte Mosaïque fm.