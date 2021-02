Jumelage institutionnel Tunisie-UE pour la modernisation de la fonction publique

Un jumelage institutionnel a été mis en place lors d’un webinaire d’information sur le projet d’appui institutionnel à la mise en œuvre de la stratégie de modernisation de la fonction publique en Tunisie, tenu à Tunis.

Financé par l’Union européenne sur une durée de 3 ans (2019-2021), par un don de 1,5 M€, il appuie les autorités tunisiennes, représentées par le Comité général de la fonction publique (CGFP), pour mettre en œuvre la stratégie de modernisation de la fonction publique, plus particulièrement en matière de gestion des ressources humaines.

Il associe, dans un consortium, la France (la Direction Générale de l’Administration et de la fonction publique – DGAFP – et l’École nationale d’administration – ENA) et la Belgique (le Service public fédéral Stratégie et Appui – SPF BOSA) au bénéfice de l’administration tunisienne.

En pratique, le projet se déploie autour de quatre grands axes , dont notamment le renforcement des capacités institutionnelles des services en charge de la gestion des ressources humaines (GRH), pour un meilleur pilotage de la réforme , et la facilitation de la mise en place d’une gestion prévisionnelle des emplois et des compétences (GPEC), pour tirer le meilleur parti des agents et davantage inscrire leur parcours professionnel dans une perspective de progression.

S’ y ajoutent l’accroissement de la mobilité des fonctionnaires, pour une fonction publique plus proche des citoyens et qui connaisse davantage les réalités du terrain , et surtout une meilleure gestion de la masse salariale.