Karoui affole ceux qui ne pariaient pas un Dinar sur lui

Phénomène politique du moment, incontestablement, Nabil Karoui ne pouvait pas être absent de l’entretien qu’a eu African Manager avec Selma Elloumi, ex-ministre du Tourisme et ex-patronne du cabinet du président de la République. Celle qui a quitté le palais de Carthage pour mettre la main dans le cambouis du parti bâti par le chef de l’Etat, Nidaa Tounes, a sa petite idée sur les facteurs qui ont favorisé l’ascension fulgurante du patron de Nessma TV…

A la question de savoir ce qu’il pense de la dernière livraison sur les intentions de vote aux législatives d’octobre 2019, notamment la percée de Nabil Karoui, Elloumi l’attribue au désamour vis-à-vis de la chose politique, même si le bon bilan de la campagne d’inscription sur les listes électorales donne de bonnes raisons d’espérer. La présidente de Nidaa Tounes, plus précisément la faction dite de Hammamet, ajoute toutefois que les politiciens qui s’étripent sur les plateaux de télévision et qui n’ont aucune solution viable pour le pays font de sacrés dégâts et expliquent en partie le succès de Karoui. A ajouter au fait qu’il a pendant 2 ans établi un lien fort avec des populations dont personne ne se souciait…

Quant au fait de savoir si un rapprochement avec celui qui fut un des bâtisseurs de Nidaa est dans ses petits papiers, Elloumi rétorque ceci : “Je ne peux donc pas me prononcer sur Nabil Karoui, ce n’est pas encore le moment !“…