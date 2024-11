Kébili : Cap sur les problèmes liés au transport scolaire dans la région

Le ministère des Transports est déterminé à suivre de prés la situation des sociétés régionales de transport pour résoudre les problèmes restés longtemps en suspens, notamment ceux relatifs aux projets d’acquisition, a indiqué Rachid Amri, ministre des Transports, mercredi, à Kébili.

Cette région du sud (Kébili) connaît des problèmes liés notamment au transport scolaire qui nécessitent un suivi quotidien pour les résoudre à court et à moyen termes afin de garantir un service public qui respecte le citoyen à l’échelle de la région et assurer sa liaison avec les gouvernorats de Sfax, Gabès et Sousse, a-t-il ajouté, lors d’une visite effectuée à cette région.

Amri a également déclaré que « du sang neuf sera injecté au niveau de la Direction de la Société régionale de transport de Gabès » qui assure le transport de voyageurs dans les régions de Gabès et Kébili, exprimant son espoir de voir cette mesure contribuer à rétablir la valeur du travail pour solutionner tous les problèmes en suspens.

Lors d’une visite à l’entrepôt de la Société régionale de transport de Gabès, le ministre des Transports a, par ailleurs, fait valoir que les problèmes que connaît cette installation sont similaires à ceux rencontrés par toutes les sociétés régionales de transport. Ces problèmes sont due à des défaillances enregistrées au cours des dernières années en matière d’acquisitions et de maintenance, estime le ministre, ajoutant que le ministère accorde la priorité absolue à la résolution de ces problématiques.

Il a, en outre, appelé, au cours de cette visite, à accélérer l’entretien de trois bus pour les réutiliser dans le transport scolaire après les vacances hivernales, indiquant la possibilité de renforcer l’équipe d’entretien à l’entrepôt pour mener à bien cette tâche.

