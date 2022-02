La 5ème édition de la Conférence Internationale FITA 2022 se tiendra du 25 au 26 mai

e Conseil d’affaires tuniso-africain (TABC) organise, du 25 au 26 mai prochain, la 5ème édition de la Conférence Internationale « Financing Investment & Trade in Africa », FITA 2022, en présence de près de 3000 participants venus de 40 pays.

Cette 5e édition ,placée sous le haut patronage de la présidence de la République, s’intéressera aux enjeux de la période post Covid-19 et aux défis de la transition digitale et numérique et axera également sur d’autres thématiques comme l’environnement, la finance et la logistique.

Selon les organisateurs de FITA 2022, cet événement sera l’occasion pour les institutionnels et les opérateurs économiques de rencontrer les bailleurs de fonds panafricains et les experts de la finance internationale pour discuter des mécanismes financiers pouvant relancer l’économie africaine et des leviers de l’investissement sur le continent.

Dans le cadre de cette édition, un Roadshow se tiendra, pour la première fois, pour présenter la conférence FITA dans plusieurs pays comme la France, l’Egypte, la Belgique et le Sénégal.

Cette conférence, à laquelle participeront des bailleurs de fonds internationaux et des représentants de fonds d’investissements, prévoit des tables rondes et des side-events à l’instar du forum Corée-Tunisie-Afrique.