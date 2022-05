La BCT, 2ème mondiale en égalité des genres

Selon le classement 2022 relatif à l’égalité des genres dans les Banques centrales, la Tunisie ; via la Banque Centrale (BCT) ; avance de 4 places, pour se hisser à la 2ème à l’échelle mondiale (6ème en 2021). La BCT est leader parmi les banques centrales arabes et africaines. La Tunisie est ainsi 2ème mondiale, juste derrière la réserve fédérale Bank (FRB) américaine à San Francisco et devant la FRB de Richmond.

On rappelle à cet égard par exemple, qu’en Tunisie le poste de vice-gouverneur est occupé depuis août 2018 par Mme Nadia Gamha qui est aussi la première femme de la région MENA à siéger au conseil d’administration de l’AFI (Alliance for Financial inclusion) depuis septembre 2021. Chez la Fed San Francisco, c’est directement le poste de gouverneur qui est occupé depuis 1er octobre 2018 par Mme Mery Daly. Aucun autre pays arabe ou européen n’est par ailleurs dans le Top 10 des banques centrales à respecter l’égalité des genres.