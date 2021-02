La BCT appelle les banques et les établissements de crédits à renforcer les mesures de vigilance face aux menaces cybernétiques

La Banque centrale de Tunisie a appelé, les banques et les établissements de crédits, à renforcer les mesures de vigilance face aux menaces cybernétiques, dans l’objectif de renforcer la sécurité des paiements et préserver la stabilité financière dans un contexte de plus en plus marqué par des menaces cybernétiques.

Dans une note adressée aux gestionnaires des infrastructures de paiement et de règlement, la BCT a ainsi, appelé à élever le niveau de vigilance, à prendre toutes les mesures nécessaires en temps opportun pour renforcer les dispositifs de sécurité à même de rehausser leurs capacités de résilience à l’égard des menaces cybernétiques, à mettre à jour les plans de continuité d’activité et à s’assurer via des tests réguliers de leur effectivité et leur capacité à assurer la continuité des fonctions critiques.

La BCT a aussi, souligné la nécessité de la tenir informée de toutes les mesures de vigilance prises et de toutes les alertes et les opérations suspectes et ce, par e-mail à l’adresse suivante : [email protected]

L’appel de la BCT intervient suite à la tentative de cyberattaque ayant ciblé la BIAT, jeudi dernier.