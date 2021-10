La BCT enregistre un résultat bénéficiaire de 621,7 MD, durant l’exercice 2020

es états financiers de la Banque Centrale de Tunisie (BCT) pour l’exercice 2020 ont fait ressortir « un total net du bilan de 39 704 302 Mille Dinars, des capitaux propres positifs de 1 319 198 Mille Dinars, y compris le résultat bénéficiaire de l’exercice s’élevant à 621 704 Mille Dinars », c’est ce qui ressort du Rapport annuel de la BCT, publié jeudi soir.

D’après ce rapport, le part revenant à l’Etat s’élève à 567.704.337 dinars, alors qu’un montant de 49 millions de dinars (MD) a été doté à la réserve spéciale afin de renforcer les fonds propres de la Banque. Il est réparti comme suit : 9 MD pour financer le budget d’investissement, comme approuvé par le Conseil d’administration de la Banque tenu le 30 décembre 2020, et 40 MD destinés à la constitution progressive de réserves permettant de faire face aux impacts futurs sur les fonds propres de la Banque, lors de la migration vers les normes IFRS.

Il importe de souligner que ce rapport de 240 pages, a été remis cet après midi par le Gouverneur de la BCT, Marouane El Abassi, au président de la République, Kais Saied.

Le rapport présente la gouvernance et la stratégie de la Banque, et revient sur la situation économique, monétaire et financière du pays sur les plans international et national.

Il décrit également, les différentes missions de la banque en termes de politique monétaire, de gestion des réserves internationales, de systèmes et moyens de paiement, de circulation fiduciaire, de supervision bancaire, de stabilité financière, ainsi qu’en termes de protection des usagers des services bancaires.

Ce document analyse, par ailleurs, la situation financière de la BCT et présente ses Etats financiers pour l’année 2020.