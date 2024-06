La BERD donne 45,5 M€ au Marocain ECP pour acquérir Jeesr

La Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) soutient le secteur marocain des produits d’hygiène en accordant un prêt de 500 millions de dirhams (45,5 millions d’euros) à la société Eczacıbaşı Consumer Products Maroc SARL AU (ECP Maroc). Il s’agit du premier programme de financement d’une acquisition transnationale de ce type.

ECP Maroc est une filiale à 100 % d’Eczacıbaşı Consumer Products (ECP), branche dédiée aux produits de consommation de Eczacıbaşı Holding Group, spécialisée dans les articles en papier hygiénique.

Ce financement servira à ECP Maroc à acquérir l’entreprise Jeesr, l’un des plus gros producteurs intégrés de produits en papier hygiénique du Maroc. La BERD soutient les capacités du groupe et sa stratégie d’expansion territoriale en Türkiye en Afrique. Ce prêt permettra au groupe de renforcer sa présence sur le marché local, grâce à une intégration verticale destinée à capter une valeur ajoutée supplémentaire sur le marché marocain du papier hygiénique. Il confortera également les projets stratégiques de l’entreprise, en lui permettant d’utiliser au mieux ses ressources.

En se portant acquéreur de Jeesr, ECP Maroc se donne les moyens de libérer des synergies en termes d’économies d’échelle, de ventes croisées de produits, de gains d’efficacité et d’optimisation des chaînes de production, avec pour objectif d’augmenter ses capacités de production et ses rendements.

Ce projet permettra par ailleurs à l’entreprise de promouvoir le développement du capital humain dans le cadre d’un nouveau programme d’apprentissage sur le terrain favorisant l’accès à des compétences en phase avec le marché et recherchées au niveau international. ECP Maroc souhaite en outre élargir les perspectives de carrière du personnel féminin, pour une meilleure inclusion des femmes dans les activités économiques et une plus grande présence de celles-ci parmi les cadres.

Créé au Maroc en 2018, ECP Maroc S.A.R.L AU est spécialisé dans la fabrication et la vente de produits en papier. Eczacıbaşı Consumer Products est le premier fabricant du marché turc d’articles d’hygiène et en papier. Eczacıbaşı Group est un grand groupe industriel turc essentiellement présent dans les secteurs des matériaux de construction, des produits de consommation, des ressources naturelles et des produits pharmaceutiques.

Le Maroc est membre fondateur de la BERD. Il a commencé à bénéficier des ressources de la Banque en 2012. À ce jour, la BERD y a investi 4,5 milliards d’euros répartis sur 102 projets.