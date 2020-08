La bière ne connait pas le Coronavirus

Commentant les résultats financier du 1er semestre 2020, les commissaires aux comptes de la SFBT (La Société de Fabrication des Boissons de Tunisie) ont fait remarque que « (…) Après quelques perturbations liées aux problèmes des autorisations de circulation et à l’arrêt des transports en commun, la situation s’est progressivement améliorée. Pour les boissons gazeuses, nous avons retrouvé une activité normale, la progression des grandes tailles familiales consommées à la maison ayant permis de compenser la baisse des petites tailles consommées dans les cafés, hôtels et restaurants fermés pendant la période de confinement. Pour la bière, les ventes sur le marché local ont permis de compenser la baisse des ventes de bière à l’export. Globalement et à ce jour, la crise sanitaire et le confinement général décrété par l’Etat Tunisien, n’ont pas eu d’impacts significatifs sur les états financiers intermédiaires. Pas d’éléments inhabituels à signaler de par leur nature, taille ou incidence pouvant affecter les actifs, les passifs, les capitaux propres, le résultat net ou le flux de trésorerie durant le semestre en rapport avec la pandémie. A l’instar des états financiers annuels précédents, la pandémie n’a pas entrainé des changements dans les hypothèses et les jugements retenus pour l’établissement des états financiers intermédiaires ».