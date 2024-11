La BNA donnerait son nom à un assureur sous contrôles, fiscal et social

L’assurance AMI, qui deviendra en décembre prochain BNA Assurance, avait terminé l’exercice le 1er semestre de l’exercice 2024 an doublant son résultat net, qui passait de 3,9 MDT à 6,8 MDT après un plein exercice 2023 qui affichait un bénéfice de 8,5 MDT.

Mais il avait, aussi et surtout débuté l’exercice 2023, en recevant dès septembre de la même année un avis de vérification approfondie de sa situation fiscale au titre des exercices 2019 et 2020. Les résultats de ce contrôle fiscal ont été notifiés, en mai 2024, à la Société AMI Assurances qui s’est opposée dans les délais légaux en contestant la majorité des chefs de redressement. Une provision pour risque fiscal a été constituée pour couvrir partiellement le montant réclamé par l’administration fiscale et s’élevant à 1 833 480 DT (en principal et pénalités).

Mais aussi la Société AMI Assurances a reçu, en avril 2024, un avis de vérification de ses déclarations sociales (CNSS) au titre de la période allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2023. Les résultats de cette vérification sociale ne sont pas encore notifiés à la Société AMI Assurances.