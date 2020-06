La Bourse de Tunis clôture mardi dans le vert(+0,03%)

La Bourse de Tunis a clôturé la séance de mardi en bonne mine. Le Tunindex a progressé de 0,03% à hauteur de 6 703,08 points, dans un volume total de 5,780 millions de dinars (MD).

Selon les données publiées sur son site, la balance des variations des cours a été marquée par une tendance haussière avec 29 valeurs en hausse contre 22 valeurs en baisse.

Les titres ELECTROSTAR et UADH ont augmenté respectivement, de 5,76% et 5,71 % pour clôturer la séance à 1,1 dinar(D) et 0,740 D. De même, le titre Carthage Cement a progressé respectivement de 5,34% à 1,380 D.

A la baisse, les titres NEW BODY LINE et SIPHAT ont chuté respectivement, de 5 ,96% et 4,46% pour clôturer à 4,260 D et 5,350 D. Idem pour CIMENTS de Bizerte qui a réalisé un repli de 4,31% à 1,330 D. Le titre TAWASOL GROUP HOLDING a régressé de 4% à 0,240 D.