La Cédéao propose la mise en place d’une «force en attente» pour lutter contre le terrorisme

La Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest (Cédéao) remet sur la table son projet de « force en attente » pour désormais essentiellement lutter contre le terrorisme. Des détails ont filtré sur la réunion entre les ministres de la Défense et des Finances des pays de l’organisation régionale qui s’est tenue cette semaine sur le sujet dans la capitale nigériane Abuja.

Pour la « force régionale en attente » nouvelle version, deux configurations seraient possibles. Selon Mohamed Badaru Abubakar, ministre nigérian de la Défense, l’une implique 5 000 hommes, pour un coût de 2,6 milliards de dollars par an.

La seconde hypothèse est une « force en attente » composée de 1 500 soldats. Pour la faire fonctionner, il faudra trouver près de 500 millions de dollars chaque année.

Le Nigeria, dont le chef de l’État est président en exercice de la Communauté économique des États de l’Afrique de l’Ouest insiste : le principal mandat de la force en attente ne sera plus le renversement des régimes issus de coups d’État, mais la lutte contre le terrorisme. Le Mali, le Niger et le Burkina Faso dirigés par des putschistes qui ont claqué la porte de la Cédéao sont invités à participer à cette force.

