La commission consultative approuve des dossiers d’entreprises de différents secteurs

La commission consultative du programme de réhabilitation industrielle des entreprises a approuvé trois dossiers d’entreprises opérant dans les secteurs des industries alimentaires et des matériaux de construction, avec une enveloppe d’investissement moyennant 31 millions de dinars. Réunie mardi, la commission a approuvé également 31 dossiers d’entreprises industrielles et deux autres dossiers d’entreprises exerçant dans le secteur des services, avec un coût d’investissement de 32,2 millions de dinars, selon le ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Energie.

Par ailleurs, la commission chargée des investissements technologiques prioritaires a approuvé 74 dossiers moyennant une enveloppe d’investissement de 5,7 millions de dinars. Le programme de réhabilitation industrielle est l’un des piliers des stratégies industrielles visant à améliorer la compétitivité des entreprises à l’heure de la pandémie de Covid-19, à préserver les emplois et à développer le tissu industriel.