La communauté THE NEXT SOCIETY se réunira à Tunis, fin juin

se réunira à Tunis le 22 juin 2022 pour partager l’héritage de THE NEXT SOCIETY après 5 ans d’intense collaboration pour l’innovation dans la région euro-méditerranéenne.

Cet événement est organisé par ANIMA avec le soutien de CONECT dans le cadre de la conférence annuelle d’ANIMA qui se tiendra du 22 au 24 juin à Tunis. En plus de présenter l’impact et les meilleurs résultats du projet, cet événement final sera l’occasion de lancer un nouveau programme régional mené par ANIMA pour soutenir l’innovation et la compétitivité.

THE NEXT SOCIETY est une communauté ouverte d’acteurs du changement, d’entrepreneurs, d’investisseurs, d’entreprises, d’ONG, de centres publics et privés d’innovation, de recherche et de développement économique d’Europe et de sept pays méditerranéens : Algérie, Égypte, Jordanie, Liban, Maroc, Palestine et Tunisie.