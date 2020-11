La CONECT refuse l’application de l’arrêté du ministre du commerce du 13 novembre 2020, relatif à la production, l’exposition et la vente du pain

Le Groupement Professionnel de l’Industrie de la Boulangerie et de la pâtisserie relevant de la Confédération des Entreprises Citoyennes de Tunisie (CONECT) a appelé, mercredi, le Chef du Gouvernement à intervenir pour arrêter l’application de l’Arrêté du ministre du commerce et du développement des exportations du 13 novembre 2020, relatif à la production, l’exposition et la vente du pain.

La CONECT considère en effet, que cet arrêté a été émis sans prendre en compte ses éventuelles répercussions économiques et sociales. « Il instaure une série de nouvelles dispositions concernant la catégorisation des boulangeries, la forme du pain subventionné « baguette » et interdit aux établissements de production de pain non agréés de produire et de vendre les baguettes et les contraint à s’approvisionner, en matières premières, exclusivement auprès des minoteries ».

La Confédération affirme par ailleurs, que cet arrêté, une fois appliqué « causera la fermeture de 1300 boulangeries et la perte d’environ 130 mille postes d’emploi et impactera aussi, l’approvisionnement des citoyens en pain ». Elle envisage d’organiser des mouvements de protestation régionaux et nationaux pour revendiquer son annulation.

La CONECT informe également que son service juridique est en train de finaliser les procédures nécessaires pour déposer une plainte auprès du Tribunal administratif pour arrêter l’application de cet arrêté » injuste et hâtif » qui creusera davantage le déficit de la caisse de compensation.

Elle rappelle, à ce titre, que le Groupement Professionnel de l’Industrie de la Boulangerie et de la pâtisserie ne bénéficie pas de la subvention étatique accordée aux boulangeries agréées. Le Groupement Professionnel de l’Industrie de la Boulangerie et de la pâtisserie organisera un mouvement de protestation jeudi 19 novembre 2020 devant le ministère du Commerce pour revendiquer la mise en place d’un cadre juridique régissant son activité, tout en l’impliquant dans son élaboration.