Coopération financière et technique Tunisie-FADES

La ministre de l’Équipement et de l’habitat, chargée de la gestion du ministère du Transport, Sarra Zaâfrani Zenzri, a reçu, jeudi, une délégation du Fonds Arabe pour le développement économique et social (FADES), lors d’une rencontre ayant porté sur l’avancement de la coopération financière et technique entre les deux parties.

La délégation du FADES est en visite de travail en Tunisie dont l’objectif concerne l’évaluation et la signature de l’accord de prêt relatif au projet d’extension et de réhabilitation de la route nationale (RN20) à Kébili, s’étendant sur une longueur de 73 km, pour un coût estimé à environ 100 millions de dinars.

Lors de cette rencontre, les deux parties ont examiné l’état d’avancement des différents projets en cours dont le FADES contribue au financement, outre les projets programmés pour la période à venir et qui seraient susceptibles d’offrir des opportunités de renforcement de la coopération bilatérale, en l’occurrence, ceux en lien avec le développement et la modernisation du transport public.

A cette occasion, Zaâfrani a salué les efforts déployés dans ce sens par le Fonds, considéré comme étant un partenaire stratégique majeur du ministère de l’Équipement et de l’Habitat, a-t-elle souligné, de par sa contribution au financement de nombreux grands projets stratégiques dans le domaine des infrastructures routières.

Pour sa part, le chef de la délégation du FADES, Suhaib Allabadi a réaffirmé l’engagement du fonds à poursuivre son soutien aux ministères de l’équipement, et du Transport, dans la mise en œuvre des programmes et projets futurs.