La CPI délivre des mandats d’arrêt contre Netanyahou et Gallant pour crimes contre l’humanité

La Cour pénale internationale (CPI) a délivré des mandats d’arrêt à l’encontre du Premier ministre Benjamin Netanyahu et de l’ancien ministre de la Défense Yoav Gallant, a annoncé jeudi la Cour sur X/Twitter.

« La Chambre préliminaire I de la CPI rejette les exceptions d’incompétence de l’État d’Israël et délivre des mandats d’arrêt à l’encontre de Benjamin Netanyahou et de Yoav Gallant », peut-on lire dans le message.

Cela signifie que ni Netanyahu ni. Gallant ne peuvent se rendre dans l’un des 120 pays parties au Statut de Rome.

La CPI a déclaré qu’il y avait des motifs raisonnables de croire que Netanyahu et Gallant avaient commis le crime de guerre de famine en tant que méthode de guerre et les crimes contre l’humanité de meurtre, de persécution et d’autres actes d’humanité.

La Cour déclare qu’elle a trouvé des motifs raisonnables de croire que Netanyahu et Gallant ont sciemment privé la population civile de Gaza de fournitures essentielles, notamment de nourriture, d’eau, de carburant et d’aide médicale, en violation du droit humanitaire international.

Ces actions auraient créé des conditions de vie dangereuses, entraînant la mort de civils par malnutrition et déshydratation. L’interruption des fournitures médicales a également entraîné des souffrances extrêmes, notamment des opérations chirurgicales pratiquées sans anesthésie.

La CPI déclare avoir constaté que les décisions d’autoriser une aide humanitaire limitée étaient souvent conditionnelles et « n’ont pas été prises pour remplir les obligations d’Israël en vertu du droit international humanitaire ou pour garantir que la population civile de Gaza serait approvisionnée de manière adéquate ».

Ces décisions étaient plutôt une réponse à la pression internationale et aux demandes des États-Unis, a déclaré la Cour.

La CPI a souligné que, que les décisions soient conditionnelles ou non, « les augmentations de l’aide humanitaire n’ont pas suffi à améliorer l’accès de la population aux biens essentiels ».

Selon la Cour, il existe des « motifs raisonnables » de croire qu’il n’y avait pas de nécessité militaire évidente ou d’autre justification au regard du droit international pour justifier des restrictions aux opérations d’aide humanitaire.

Bien que les mandats aient été classés « secrets » afin de « protéger les témoins et de sauvegarder la conduite des enquêtes », la Cour a divulgué les informations parce que « des comportements similaires à ceux visés par le mandat d’arrêt semblent être en cours », a-t-elle déclaré.

La Cour a également déclaré qu’il serait dans l’intérêt des victimes et de leurs familles d’être informées de l’existence du mandat d’arrêt.

En outre, la Cour a délivré un mandat d’arrêt à l’encontre du dirigeant du Hamas Mohammed Diab Ibrahim Al-Masri, également connu sous le nom de Mohammed Deif.

- Publicité-