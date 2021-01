La crise du Covid, glisse sur le PNB de la STB qui augmente de 5,4 MDT

A fin décembre 2020, les indicateurs d’activité et de performance de la Société Tunisienne de Banque font état d’un produit net bancaire qui s’est amélioré de 5,4 MDT ou 0.90 % comparativement à fin décembre 2019 pour se situer à 606,6 MDT. Cette situation résulte de l’effet de la hausse des Produits d’exploitation bancaire de 24,8 MDT ou 2.36 % pour s’établir à 1.072,8 MDT à fin décembre 2020. Hausse aussi des Charges d’exploitation bancaire de19, 3 MDT ou 4.33 %, lesquelles se sont établies à 466,2 MDT à fin décembre 2020 contre 446,9 MDT au terme de l’exercice 2019. Hausse toujours, des charges opératoires ont augmenté de 8,4 MDT ou 3.77% qui se sont établies à 230,3 millions de dinars à fin décembre 2020.

Le coefficient d’exploitation s’est situé à 37.98 % au terme de l’exercice 2020 contre 36.92% une année auparavant. Le management explique que la propagation de la pandémie Covid-19 a sensiblement affecté l’économie nationale tunisienne, impactant la croissance de l’ensemble des secteurs économiques dont notamment le tourisme, le transport, le commerce extérieur, l’industrie et autres. … « Certes, les effets de la crise sanitaire d’une part et des mesures précitées prises par le Gouvernement et la BCT d’autre part, ont eu un impact défavorable sur la situation financière mais les réalisations constatées à fin 2020 confirment la solidité financière de la banque et sa résilience au regard des retombées négatives engendrées par la crise liée à la pandémie COVID-19. La banque a constaté en résultat les intérêts décomptés sur les crédits ayant fait l’objet de report d’échéances avec capitalisation des intérêts conventionnels correspondant à la période du report conformément aux dispositions de la Banque Centrale de Tunisie ».

Sinon, les dépôts de la clientèle ont enregistré une progression de 923,8 millions de dinars ou 12.53% entre décembre 2019 et décembre 2020 pour s’établir à 8.293,8 millions de dinars touchant principalement les rubriques suivantes :

– Dépôts à vue : + 739.3 millions de dinars ou 28.14% pour s’établir à 3.366,2 millions de dinars et représenter 40.6% de l’ensemble des dépôts à fin décembre 2020 contre 2.626,9 millions de dinars à fin décembre 2019.

– Dépôts d’épargne : + 326,5 millions de dinars ou 10.81% pour atteindre 3.347,9 millions de dinars ou une part de 40.4 % contre 3.021,4 millions de dinars une année auparavant.

– Dépôts à terme : + 2,2 millions de dinars ou 0,15% qui se sont établis à 1.463,5 millions de dinars et ont représenté une part de 17,65 % à fin décembre 2020 (1.461,3 millions de dinars en décembre 2019)

Les ressources d’emprunt se sont élevées à 363,1 millions de dinars à fin décembre 2020, en progression de 50,1 millions de dinars ou 16.02% par rapport à leur niveau à fin décembre 2019 (313,0 millions de dinars). Le portefeuille titres commercial a atteint un encours de 456,2 millions de dinars, soit un accroissement de 117,5 millions de dinars ou 34.68% par rapport à son niveau enregistré à fin décembre 2019 (338,7 millions de dinars). 5) Le portefeuille titres d’investissement a enregistré une hausse de 46,4 millions de dinars ou 4.09 % pour s’établir à 1.181,0 millions de dinars à fin décembre 2020. 6 6)