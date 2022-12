La crise du sucre, encore et toujours

La présidente de la Chambre syndicale nationale de la pâtisserie, Samia Diab, a confirmé l’interruption totale de l’approvisionnement en sucre, notant que la pénurie de cette denrée est revenue à nouveau en ce mois de ce décembre, connu pour marquer le pic de travail à l’approche du Nouvel An.

Elle a ajouté, sur Diwan Fm, que les professionnels peinent à s’approvisionner en sucre et parfois ils n’en trouvent point auprès des fournisseurs.Elle a lancé un appel de détresse, d’autant plus qu’un certain nombre de pâtisseries sont menacées de fermeture