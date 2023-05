La dette publique tunisienne, déjà à 117,1 Mds DT

Les banques locales sont encore une fois venues à la rescousse du budget de l’Etat en mobilisant, en vertu d’une convention de prêt syndiqué, un montant en devises estimé à 400 millions de dinars (MD). Seulement 12 banques locales, que le ministère des finances n’a pas précisées ont signé.

Ce prêt s’inscrit dans le cadre du financement du budget de l’Etat, conformément aux dispositions de la Loi de finances 2023 qui prévoit la mobilisation des ressources d’emprunt extérieur et intérieur estimées respectivement à 14,8 milliards de dinars et 9,5 milliards de dinars pour financer le déficit budgétaire (près de 7,5 milliards de dinars), et rembourser le principal de la dette extérieure (9,1 milliards de dinars) et intérieure (6,6 milliards de dinars).

Notons qu’à fin février 2023, l’encours de la dette publique a progressé de 10%, atteignant 117,1 milliards de dinars, par rapport à la même période de l’année écoulée, d’après les données publiées récemment par le ministère des Finances.

La dette intérieure représente 43,3% de l’ensemble de l’encours de la dette, alors que la dette extérieure représente 56,7%.