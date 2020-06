La flambée de Covid-19 dans le sud des USA est un « problème grave », selon Fauci

L’inquiétude grandit au fil des heures aux Etats-Unis. De nombreux Etats du sud du pays recensent de plus en plus de cas de coronavirus, notamment le Texas ou la Floride. Anthony Fauci, directeur de l’Institut américain des maladies infectieuses, l’a reconnu ce vendredi : il s’agit d’un « problème grave. »

« Nous avons un problème grave dans certaines zones », a déclaré le docteur Fauci, l’expert le plus écouté du gouvernement américain sur la pandémie, lors d’une conférence de presse de la cellule de crise sur le coronavirus de la Maison Blanche. Il a appelé les jeunes en particulier à la responsabilité individuelle, soulignant qu’ils vivaient dans une société « interconnectée »: « Si vous êtes infectés, vous infecterez quelqu’un d’autre, qui infectera quelqu’un d’autre ». Avant de préciser : « Et à la fin, vous contaminerez quelqu’un de vulnérable, cela peut être une grand-mère, un grand-père, un oncle en chimiothérapie ou en radiothérapie, ou un enfant atteint de leucémie ».