La garde douanière à Sfax déjoue une vente en contrebande de prêt-à-porter d’une valeur de plus de 2,3 MD

La Brigade de la garde douanière de Skhira relevant du gouvernorat de Sfax a déjoué une tentative de vente en contrebande de près de 38 mille pièces de prêt -à- porter d’une valeur de plus de 2,3 millions de dinars cachés dans une citerne d’un camion consacré au transport de ciment.

La Direction générale de la douane a indiqué dans un communiqué publié, mardi à Tunis, avoir obtenu une information sur une tentative de vente en contrebande de marchandises à bord d’un camion de transport de ciment, portant une immatriculation étrangère.

Les marchandises saisies sont constituées de chapeaux, baskets et des vêtements, a précisé la Direction générale de la douane .

Le ministère public a autorisé la saisie des marchandises destinées à la vente en contrebande et le moyen de transport.

Un procès-verbal a été rédigé et les unités de la garde douanière ont été chargées de poursuivre les investigations.