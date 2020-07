La JICA lance le concours des meilleurs plan d’affaires dans 19 pays africains dont la Tunisie

L’Agence de coopération internationale du Japon (JICA) a annoncé, lundi, le lancement du concours des meilleurs plans d’affaires baptisé » NINJA Business Plan Competition » dans 19 pays africains dont la Tunisie.

Ce concours dont la date limite d’inscription est le 29 juillet prochain, sera ouvert aux startups et organisations exerçant dans divers domaines dont la santé, la gestion des catastrophes, les services, l’éducation et l’apprentissage à distance, l’alimentation et l’agriculture ainsi que les finances.

Une attention particulière sera accordée aux entreprises émergentes qui disposent d’idées innovantes pour contribuer à la lutte contre la pandémie de Covid-19, souligne la JICA.

Les lauréats de chaque pays auront la possibilité de signer un contrat de travail avec la JICA pour leurs innovations, selon la même source.

Les gagnants pourront aussi bénéficier d’une enveloppe de 30000 dollars (l’équivalent de 85 mille dinars) et avoir la possibilité de voyager au Japon pour établir des partenariats commerciaux parrainés par la JICA.