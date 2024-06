La  liaison ferroviaire sous-marine entre le Maroc et l’Espagne coûterait 6 milliards d’euros

Le magazine américain Newsweek, s’intéressant, à son tour, à la future liaison ferroviaire sous-marine entre le Maroc et l’Espagne, a indiqué que le coût financier du projet est estimé à 6 milliards d’euros. Cette infrastructure qui devrait, initialement s’étendre sur 40 km, permettra le déplacement de 12,8 millions de passagers par an, ainsi que 13 millions de tonnes de marchandises, assure la même source.Le journal britannique The Telegraph avait souligné, quant à lui, que le futur tunnel sous-marin sera probablement construit d’ici la fin de la présente décennie, c’est-à-dire à temps pour la Coupe du monde de 2030 qui sera accueillie par le Maroc, le Portugal et l’Espagne. Seulement, plusieurs estimations croient savoir que la date fatidique de 2030 ne sera pas respectée et qu’un ouvrage d’une telle envergure réclame davantage de temps et de patience!Le site marocain H24Info, citant la Société nationale marocaine d’études du Détroit de Gibraltar (SNED), a indiqué que des travaux sont en cours pour explorer le financement et les éléments stratégiques du projet. De même, le ministre de l’Équipement et de l’Eau, Nizar Baraka, a eu une réunion avec le ministre espagnol des Transports, Oscar Puente, pour discuter de la question. En somme, rien n’est encore définitif et toutes les pistes sont à explorer.Selon les dernières indiscrétions révélées par le site d’information espagnol Vozpopuli, le gouvernement espagnol s’active dans la finalité de mettre au point, dans les plus brefs délais, la forme que devrait prendre ce vaste projet et surtout son coût exorbitant.La partie sous-marine du tunnel reliera la zone de Punta Paloma, à l’ouest de Tarifa, à Malabata, à l’est de Tanger.

