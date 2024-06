La Libye et l’Algérie s’accordent sur les questions consulaires et frontalières

La Libye et l’Algérie ont convenu d’activer leur comité des affaires consulaires et des frontières lors d’une réunion entre le ministre libyen des affaires étrangères et de la coopération internationale par intérim, Al-Taher Al-Baour, et le ministre algérien des affaires étrangères, Ahmed Attaf.

Les discussions ont eu lieu dans la capitale algérienne en marge de la 11e réunion ministérielle du Comité des dix (C10) de l’Union africaine (UA), qui se concentre sur la réforme du Conseil de sécurité des Nations unies.

Les deux ministres ont souligné l’importance de poursuivre les efforts et d’inciter les acteurs internationaux à prendre en compte les intérêts du continent africain et à unifier les positions des États membres de l’UA.

Ils ont également souligné la nécessité d’activer le comité des affaires consulaires entre les deux pays et d’assurer des réunions régulières du comité des frontières afin de superviser la mise en œuvre de ses directives.

