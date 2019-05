La Libye file vers la guerre civile et “une fracture permanente”, affirme Salamé

Quarante-huit jours après le début de l’attaque sur Tripoli par les forces du maréchal Haftar, il y a déjà trop de morts et de destructions, a prévenu mardi 21 mai 2019 l’envoyé de l’ONU en Libye devant les membres du Conseil de sécurité.

Ghassan Salamé a rappelé que les conséquences et les risques du conflit sont déjà douloureusement ressentis par le peuple libyen. Depuis le début des combats, 460 Libyens, dont 29 civils, ont été tués, plus de 2.400 ont été blessés, et plus de 75.000 personnes ont été déplacées.