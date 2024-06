La Maison Blanche qualifie de « fâcheux » les commentaires de Netanyahou sur les armes US 

La Maison Blanche a déclaré jeudi que les commentaires du Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu sur les armes fournies par les États-Unis étaient « incorrects ». Mardi, Netanyahu a déclaré avoir dit au secrétaire d’État américain Antony Blinken qu’il était « inconcevable » que, ces derniers mois, Washington « retienne des armes et des munitions » à Israël.

Le porte-parole de la Maison Blanche, John Kirby, a déclaré à la presse : « C’est pour le moins fâcheux et certainement décevant, d’autant plus qu’aucun autre pays ne fait davantage pour aider Israël à se défendre contre la menace du Hamas ».

