La modernisation du transport ferroviaire à Gafsa, une des périorités du ministère des transports

a modernisation du transport ferroviaire, à Gafsa, est l’une des priorités du ministère des transports et de la logistique, vu son importance dans la réussite de l’opération du transport des phosphates, a déclaré dimanche, le ministre des transports, Moez Chakchouk.

Il a reconnu dans une déclaration, aux médias, en marge de sa visite, dimanche, à Gafsa, la difficulté de la conjoncture que traverse la SNCFT, assurant que son département œuvre à l’amélioration de cette situation via la réalisation d’investissements permettant la création d’emplois dans la région.Chakchouk a fait savoir que les agents de la SNCFT ont contribué à la reprise du transport des phosphates par train, en dépit des conditions de travail difficiles, soulignant l’importance de cette réalisation vu la contribution du secteur dans l’économie nationale.Le trafic des trains transportant le phosphate du bassin minier de Metlaoui à Gafsa, vers les usines de Skhira à Sfax, a repris, le 24 septembre 2020, après plus de trois semaines d’arrêt, avait annoncé, vendredi, le ministère du Transport et de la Logistique. Cette reprise a été décidée au terme d’une réunion de conciliation présidée par le ministre des Transports et à laquelle ont assisté le gouverneur de Gafsa, le Secrétaire général adjoint de l’Union générale tunisienne du travail (UGTT) et une équipe de la SNCFT, dirigée par son PDG.