La nouvelle ministre de l’Eduction redéfinit les priorités

La ministre de l’Éducation, Salwa Abbasi, a déclaré dans une interview à la chaîne Wataniya1 qu’elle avait visité plus de 12 établissements éducatifs dans le Grand Tunis et ailleurs , notant qu’elle partage avec le président de la République, Kais Saied, l’idée qu’il n’y a pas lieu de parler de digitalisation et de tablettes numériques,- des « slogans creux », a-t-elle dit-, , en regard de la situation difficile qui est celle des élèves des zones de l’intérieur , confrontés à la faim, à la soif et à un certain nombre de dangers auxquels ils sont exposés lors de leur transport vers les écoles, selon ses dires.

Dans un autre contexte, la ministre de l’Education a annoncé que des mesures plus précises et plus strictes seront prises en ce qui concerne la gestion des centres d’épreuves écrites pour l’examen du baccalauréat de la session 2024.

