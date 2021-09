La pénurie d’eau minérale attribuée à une entente illicite entre fabricants par l’OTIC

Le président de l’organisation consumériste OTIC, Lotfi Riahi, a relevé une poursuite de la pénurie de l’eau minérale en bouteille, soupçonnant quelques industriels de réduire délibérément la production de ce breuvage par le biais d’une sorte d’entente illicite.

- Publicité-

Intervenant, mardi, sur les ondes de la Radio nationale, il a fait remarquer que « le citoyen pâtit également du manque d’autres produits de consommation à l’instar de l’huile subventionnée et non subventionnée, du sucre et de la farine ».

Il a expliqué que les pénuries sont mécaniquement liées à des hausse des prix .