Riahi: Le prix de l’huile d’olive est « raisonnable ». Le problème c’est la quantité

Le président de l’Organisation d’orientation des consommateurs (OTIC), Lotfi Riahi, a annoncé dans une déclaration faite, ce mercredi 30 octobre 2024 à Africanmanager, que le consommateur tunisien a le droit de bénéficier de l’huile d’olive à un prix préférentiel de 15 dinars le litre.

Riahi a, encore, appelé à augmenter les quantités de vente de l’huile d’olive au profit du citoyen étant donné que la Tunisie est classée première en matière de production de ce produit agricole.

« La production de l’huile d’olive a atteint les 340 mille tonnes cette année, et nous consommons 30 mille tonnes chaque année (…)La Tunisie est un producteur mondial de l’huile d’olive, donc le tunisien a le droit de bénéficier de ce produits à un prix préférentiel (…) Il sera souhaitable d’augmenter les quantités pour les consommateurs et je considère que la commercialisation d’un litre à 15 DT est un prix raisonnable (…) Nous sommes contre toute hausse du prix suggérée par les agriculteurs.» a-t-il dit.

On rappelle que le président de l’Union régionale de l’agriculture et de la pêche de Kasserine, Mohamed Hachmi Ferhi , a déclaré à Mosaïque FM que la promotion d’un prix de 15 dinars pour le litre d’huile d’olive dans certains espaces est une atteinte aux agriculteurs et à la récolte, cherchant à les inciter à vendre à un prix inférieur aux coûts de production en début de saison.

Ferhi a souligné que les prix officiels seront fixés par les autorités le 15 novembre prochain, appelant les agriculteurs à ne pas se précipiter pour vendre leur production et à se fier aux informations officielles.

Il a précisé que vendre un litre d’huile d’olive en dessous de 20 dinars ne couvre pas les coûts et ne correspond pas aux dépenses supportées par les agriculteurs.

Par ailleurs, Ferhi a proposé que l’État soutienne la production d’huile d’olive en utilisant les subventions prévues pour les huiles végétales, afin de rendre l’huile d’olive plus accessible aux consommateurs tunisiens à un prix abordable, une grande partie étant exportée.