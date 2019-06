La réaction de Marzouki au décès de Morsi restera dans les annales (Vidéo)

En lieu et place des formules classiques compassées et autres commisérations, l’ancien président de la République Moncef Marzouki, qui ne fait rien comme les autres (on se souvient de son aversion pour les cravates et les figures imposées protocolaires), a réagi à sa manière à la disparition brutale de l’ex-président égyptien, Mohamed Morsi. Dans la soirée du lundi 17 juin, Marzouki a choisi sa chaine de prédilection, Al Jazeera, pour une théâtralisation de ses condoléances qui restera dans les annales : il a éclaté en sanglots, en direct, sans autre forme de procès, devant des téléspectateurs qui devaient être ébahis. Voilà, simple et direct, dans la droite ligne de ce que nous savons du personnage…