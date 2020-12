La restitution des fonds spoliés et la migration an centre d’une rencontre Saied-Silva

La restitution des fonds spoliés et la migration ont été au centre d’une réunion, jeudi, au palais de Carthage entre le président de la République Kais Saied et le ministre portugais des Affaires étrangères Augusto Silva qui effectue actuellement une visite en Tunisie.

Selon un communiqué de la présidence, l’entrevue a porté sur les moyens de booster la coopération bilatérale et d’en diversifier ses domaines.

A cette occasion, le président Saied a souligné la volonté de la Tunisie de promouvoir les relations de partenariat avec le Portugal et l’Union européenne, un partenaire stratégique pour la Tunisie.

» Le Portugal va assurer la présidence périodique de l’Union européenne au cours du premier semestre de 2021 « .

Par ailleurs, Kais Saied a insisté sur la nécessité de récupérer les fonds spoliés et détournés dans certaines pays de l’union européenne, rappelant la création d’une commission au sein de la présidence de la République, chargée d’assurer le suivi de ce dossier.

S’agissant de la question migratoire, Saied a appelé à s’attaquer aux causes profondes de ce phénomène et à ne pas se limiter à la solution sécuritaire, qui a-t-il dit n’a pas prouvé son efficacité.

De son côté, le chef de la diplomatie portugaise a souligné la disposition de son pays à appuyer la Tunisie au sein des structures de l’union européenne notamment en ce qui concerne la récupération des fonds spoliés et détournés à l’étranger.

» Le Portugal est prêt à renforcer sa coopération avec la Tunisie au double plan bilatéral et multilatéral, particulièrement dans le domaine de l’investissement « , a-t-il dit cité dans le même communiqué.

