La restructuration de la dette tunisienne inévitable même en cas d’accord avec le FMI,  selon Morgan Stanley

Les chances de la Tunisie sont minimes de conclure un programme de prêt avec le Fonds monétaire international cette année, l’opposition politique aux réformes fiscales augmentant le risque que le gouvernement finisse par faire défaut sur sa dette, selon la banque Morgan Stanley, citée par Bloomberg.

« En supposant que la Tunisie s’en sorte en 2022 et sans réformes substantielles, cela augmente la probabilité d’un défaut en 2023 en raison des besoins de financement élevés », a écrit la banque d’investissement basée à New York dans une note de recherche. Elle a déclaré que la pression croissante pousserait probablement le gouvernement à finaliser un nouvel accord avec le FMI en 2023, bien que cela puisse être trop tard pour éviter une restructuration de la dette.

L’avertissement intervient quelques jours après que Fitch Ratings a abaissé la note de la dette souveraine de la Tunisie de B- à CCC, reflétant des risques accrus en matière de fiscalité et de liquidité externe en raison des retards dans la conclusion d’un nouvel accord avec le FMI. Le gouvernement a déclaré le mois dernier qu’il espérait parvenir à un accord en avril.

Assailli par les protestations et l’instabilité politique depuis la révolution de 2011, la Tunisie a pâti d’une décennie de faible croissance économique et de hausse du chômage. Les dépenses publiques ont toujours dépassé les recettes, et la dette publique représentera environ 90 % du produit intérieur brut en 2021.

Morgan Stanley prévoit que si un programme du FMI est finalement mis en œuvre en 2023, le ratio dette/PIB s’établira autour de 93 % la même année, car le coût du financement externe diminuera et des réformes modérées permettront au gouvernement de dégager un excédent primaire.

En l’absence d’accord avec le FMI, Morgan Stanley prévoit que la dette continuera d’augmenter jusqu’à dépasser la taille de la production économique du pays en 2025.

Les coûts de l’alimentation et de l’énergie ont également grimpé en flèche alors que la demande mondiale se remet de Covid-19 et que les marchés craignent que l’invasion russe en Ukraine ne perturbe l’approvisionnement.

La restructuration nonobstant un accord avec le FMI

La Tunisie a déclaré qu’elle augmenterait progressivement les prix du carburant à partir d’avril et a promis de revoir son régime de subventions, qui couvre également le pain, l’électricité et le sucre, dans le cadre des efforts déployés pour obtenir un prêt du FMI. Cependant, une inflation élevée a souvent contribué à l’instabilité sociale en Afrique du Nord, faisant à son tour reculer les mesures d’austérité.

Compte tenu de la complexité politique, Morgan Stanley a déclaré qu’une certaine restructuration de la dette serait probablement nécessaire, même si le gouvernement surprend les observateurs et parvient à un accord avec le FMI en 2022. Elle prévoit une décote de 20 % de la dette, qui pourrait atteindre 40 % dans le pire des cas.

« Bien que nous voyions un éventuel programme du FMI en 2023, les fondamentaux vont probablement se détériorer de façon marquée dans l’intervalle, avec un possible défaut de paiement à l’horizon », prévoit-elle, toujours cités par Bloomberg.