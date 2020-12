La richesse accumulée à l’étranger par des Tunisiens, est de 6 Milliards DT

2,2 milliards de dollars, ou plutôt 6.000 millions de dinars … C’est le montant des richesses accumulées par des Tunisiens et qui sont détenues à l’étranger, selon le rapport « The state of tax justice » publié en novembre 2020 par la Fondation Alliance mondiale pour la justice fiscale et qui plaçait la Tunisie à la 78ème place sur l’indice du secret financier (sur 133 pays et juridictions. Page 52). C’est ce que nous apprend Walid Ben Salah. Selon Ben Salah, ce montant « représente 4,7% du produit intérieur brut (en chiffres anciens), 40 jours d’importation, 3 fois le volume des investissements directs étrangers, et il peut couvrir les deux tiers du déficit courant. ET c’est sans compter le volume des devises fortes sur le marché noir intérieur »!

Selon la même source, « le rapport indique également que l’ampleur du manque de ressources fiscales des multinationales et entreprises étrangères est estimée à 708 millions de dinars par an, alors que nous continuons d’imposer une petite partie des contribuables, que l’Etat continue à s’endetter, à l’intérieur et à l’extérieur. Et au final, tout se transforme en impositions supplémentaires (pour la même classe) et en inflation et ce, en l’absence de création de vraie richesse, d’amélioration du climat des affaires, d’élargissement de la base des contribuables et de lutte efficace contre l’évasion fiscale » !