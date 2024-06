La sécheresse au Maroc et le mauvais climat pèsent lourd sur l’approvisionnement alimentaire

La grave sécheresse qui sévit au Maroc met en péril l’exportation de fruits et de légumes à l’étranger et a déjà entraîné une demande record d’importations de blé, étant donné que les rendements de blé de l’année dernière sont tombés à une tonne par hectare, soit la récolte la plus faible jamais enregistrée.

Le Maroc a été frappé par la pire sécheresse depuis trois décennies, et le puits de 25 pieds de profondeur d’un agriculteur s’est déjà asséché. Il tente maintenant de cultiver de l’orge, car il fait partie des 1,2 million de céréaliers marocains les plus touchés par le changement climatique, selon la chaîne Al-Mayadeen.

Étant donné que les principaux pays expéditeurs, comme la France et la Russie, connaissent eux aussi des récoltes déficitaires, le pays est impatient d’importer des quantités record de blé et de voir moins de fruits et de légumes sur les étagères des magasins en Europe, aux États-Unis et dans le reste de l’Afrique.

Michael Baum, directeur général adjoint par intérim du Centre international de recherche agricole dans les zones arides, a expliqué que la production annuelle de blé, de blé dur et d’orge était tombée à trois millions de tonnes dans ce pays d’Afrique du Nord en raison de sécheresses consécutives, alors qu’elle était de 10 millions de tonnes pendant la saison humide trois ans plus tôt.

- Publicité-