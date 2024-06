La SONEDE suspendra le système de quotas à l’occasion de Aid al-Adha

La SONEDE (Société nationale d’exploitation et de distribution de l’eau) suspendra le système de quotas à l’occasion de Aid al-Adha et lance un appel à rationaliser la consommation d’eau pendant ce jour, soit dimanche 16 juin 2024 et à reporter certaines utilisations secondaires de l’eau jusqu’à après 18h00 du même jour.

Elle précise dans un communiqué publié jeudi, qu’elle suspendrait exceptionnellement le système de quotas pendant cette période, pour permettre aux citoyens de s’approvisionner à volonté et met à leur disposition les numéros des districts régionaux et un numéro vert gratuit 80100319, en cas de besoin.

L’appel de la SONEDE vise à éviter l’augmentation de la consommation et la surexploitation des ressources disponibles, compte tenu de la hausse des températures et la situation difficile dans laquelle se trouvent les ressources en eau dans le pays durant l’été 2024, en raison de la succession de plusieurs années de sécheresse.

Afin d’assurer la continuité de l’approvisionnement en eau potable, la société affirme également, avoir engager des mesures préventives en affectant 1 275 agents pour assurer les permanences outre les 700 gardiens des ouvrages hydrauliques appelés à intervenir en cas de besoin.

La société note cependant, que des perturbations et interruptions peuvent survenir aux niveaux des équipements et de son réseau qui s’étend sur 59 000 km.