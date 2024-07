La STB Bank renforce sa résilience au 2ème trimestre 24

Force est de remarquer, dans les indicateurs d’activité de la STB Bank pour le 2ème trimestre de l’année en cours, que la banque publique a renforcé sa résilience. C’est ainsi qu’au titre du second trimestre de 2024, la STB Bank a confirmé la tendance haussière en matière de mobilisation des dépôts, avec un accroissement de 451 millions de dinars, soit +4,4% par rapport au 31 décembre 2023 pour s’élever à 10.628 millions de dinars.

Plus de 2,5 Mds DT en BTA et emprunts pour l’Etat

Cette croissance a touché particulièrement les dépôts stables, notamment les dépôts d’épargne (+188 millions de dinars) de manière à préserver la structure actuelle des dépôts avec une limitation de la part des dépôts à terme fortement rémunérés dans la limite de 20 %, soit une part de 18,3% à fin juin 2024.

En revanche, l’encours des crédits a accusé, à l’instar de la majorité des banques de la place, un repli de 3% (-304 millions de dinars) à fin juin dernier par rapport au 31 décembre 2023 pour s’établir à 10.211 millions de dinars. Néanmoins, la banque a bien maîtrisé l’encours des impayés au deuxième trimestre.

De même, la banque a renforcé son effort en matière de financement de la dette publique, notamment à travers la participation aux adjudications de bons de trésor assimilables et d’emprunts nationaux, faisant accroitre l’encours des titres de l’Etat de 7,6% à 2.588 millions de dinars.

Conséquence directe de l’évolution des indicateurs d’activité de la banque, les ratios LCR et LTD se sont établis à des niveaux très confortables dépassant de loin les seuils réglementaires, soient 311% pour le LCR (devant être au moins 100%) et 104,9% pour le LTD (devant être au plus 120%).

Traduisant le choix de la banque d’assurer des sources de revenus stables et une meilleure qualité de signature de la contrepartie, les revenus du portefeuille-titres et opérations financières ont augmenté de 25,1 millions de dinars (+20,4%) à 148,2 millions de dinars, provenant essentiellement des placements en bons de trésor et emprunts nationaux.

Par ailleurs, on note une forte baisse de la marge nette d’intérêts globale de 28,5 millions de dinars (-18,2%) à 127,6 millions de dinars principalement sous l’effet conjugué de la baisse de l’encours moyen des crédits et la hausse de l’encours moyen des dépôts

En outre, les commissions nettes ont connu une légère hausse à 61,8 millions de dinars et ce, nonobstant le repli de l’activité de financement, d’une part, et la gratuité de certains services décidée par la BCT, d’autres part.

Un PNB stabilisé à 338 MDT

Au vu des évolutions ci-dessus indiquées, la STB Bank a pu stabiliser son PNB quasiment au même niveau enregistré une année auparavant à hauteur de 338 millions de dinars et rompre ainsi avec la baisse relativement importante enregistrée courant le premier trimestre.

Quant aux charges opératoires, elles ont affiché une baisse de 2,7% pour s’établir à 160,8 millions de dinars à fin juin 2024, une régression ayant touché principalement les charges d’exploitation (-14,1%). Cette situation traduit l’effort de la banque en matière de maitrise de l’évolution de ces charges ayant permis en corollaire l’amélioration du coefficient d’exploitation de 0,98 point de pourcentage à 47,61%.