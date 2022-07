Alaslametkom ! c’est la campagne de la STB en faveur de la diaspora tunisienne de retour dans leur beau pays. Pour rendre encore plus agréables leurs retrouvailles, une panoplie de services dédiés aux TRE, a été pensée et mise en place par la STB.

Parmi ces services, la STB annonce la possibilité désormais de créer des comptes en ligne, que le titulaire peut gérer de n’importe où, sans être obligé de se trouver en Tunisie pour disposer ou accéder à son compte.

Un pack Marhabaest également proposé par la STB aux Tunisiens résidents à l’étranger avec une panoplie de services et de produits qui vous font profiter des meilleures offres et des tarifs préférentiels.

Pour le pack Marhba, vous pouvez opter pour un compte Marhba National en dinars tunisiens et ainsi disposer de :

–Une carte GOLD

-Deux abonnement STB NET et STB Direct.

-Un accueil privilégié avec un guichet dédié aux TRE au niveau de chaque agence

-Des garanties Assurances et Assistance

Vous pouvez aussi choisir de créer un compte Marhba International en dinars convertibles ou en devises. Cela vous permet de disposer des mêmes avantages qu’un compte en dinars en plus d’une carte GOLD internationale.

Le pack Marhaba permet pour les titulaires de réaliser une économie de 60% et leur procure un ensemble additionnel de privilèges optionnels tels que :

La gratuité des transferts de l’étranger vers la Tunisie

de l’étranger vers la Tunisie Un taux préférentiel pour le crédit logement

pour le Des tarifs avantageux pour les garanties Assurance

pour les Un taux préférentiel pour les cours de change

pour les Des tarifs avantageux pour les opérations de versement et de retrait des billets de banque étrangers.

Pour les Tunisiens résidents à l’étranger désireux de concrétiser le rêve de posséder un bien immobilier en Tunisie, la STB présente le crédit Immo 48h chrono.

Comme son nom l’annonce, le premier avantage du crédit Immo 48h est que la STB s’engage à traiter votre dossier dans undélai qui n’excède pas deux jours après son dépôt. La STB vous offre également pour le crédit Immo, un taux d’intérêt parmi les plus bas et un déblocage rapide des fonds.

Pour montrer qu’elle tient à rester à la disposition de tous ses clients tunisiens qui résident à l’étranger, la STB a prévu une ligne professionnelle WHATSAPP et une adresse de messagerie électronique pour répondre à toutes leurs questions et à toutes leurs demandes d’informations(Pour plus d’informations visitez le site www.stb.com.tn )

Avec la STB, les TRE peuvent profiter de vacances et d’un retour en Tunisie encore plus agréable.