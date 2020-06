Sur un total de 110 établissements publics relevant des différents départements ministériels ainsi que de la présidence du gouvernement, un seul a présenté, jusqu’à ce jour, ses états financiers pour l’exercice 2019, c’est la Société Tunisienne de Banque (STB).

Selon un document, que vient de publier le ministère des Finances, nombreuses entreprises n’ont même pas présenté leurs états financiers, pour l’exercice 2018 (70 entreprises) et non plus pour l’exercice 2017 (30 établissements).

Parmi celles qui n’ont pas déposé leurs états financiers pour l’année 2017, on cite notamment, la STIR, la SNTRI, la Poste et plusieurs sociétés régionales de transport (SRT Jendouba, SRT Gafsa, SRT Gabes…).

Pour rappel, les créances des entreprises publiques auprès de l’Etat s’élèvent à 6,2 milliards de dinars, à fin 2019, ce qui représente presque le double des dettes contractées par ces sociétés auprès des différents départements et établissements gouvernementaux (3,3 milliards de dinars).