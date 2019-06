La STEG inaugure une merveille allemande, financée par la BERD et la BEI

M. Slim Feriani, Ministre de l’Industrie et des PME, M. Moncef Harrabi, Président Directeur Général de la STEG et M. Elyes Sanhaji, CEO de Siemens Gas and Power France, inaugurent officiellement le vendredi 14 juin 2019 le poste blindé GIS 225 kV de Sousse, financé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD) et la Banque européenne d’investissement (BEI), d’un montant global d’environ 69 millions de dinars.

Ledit poste est conçu afin de renforcer le réseau du transport d’électricité de la STEG, répondre aux contraintes d’exploitation les plus exigeantes, remplacer le poste conventionnel vétuste, saturé et insuffisamment dimensionné, assurer l’évacuation de l’énergie produite par les trois centrales à cycle combiné, à savoir Sousse B, C et D (soit près du quart de la puissance installée en Tunisie) et garantir une alimentation électrique fiable dans le pays.

Cet ouvrage situé au cœur du réseau d’électricité, sur les artères névralgiques du réseau de transport, a été réalisé par le constructeur Siemens. Il est équipé d’un double jeu de barres à courant nominal pouvant atteindre 4 000 A et composé de 25 travées haute tension dont deux couplages, deux tronçonnements de barres et sept Arrivées lignes 225kV, ce qui en fait un outil performant apportant une grande souplesse d’exploitation et de répartition de la charge. Ces 25 travées ont su s’intégrer dans une surface réduite (1 000m²) mise à la disposition par la STEG, soit environ le trentième de la surface nécessaire pour un poste de type classique de cette taille.

Via ce projet, le constructeur Siemens met au profit de la STEG le 23ème poste blindé d’envergure après ceux installés depuis plus d’une vingtaine d’années (2001), notamment à Mornaguia, Rades et Ghannouch et confirme ainsi son soutien aux projets réalisés par la STEG afin de permettre à notre pays un approvisionnement en énergie fiable et sûre.

Signalons à ce titre que Siemens a réalisé près de 45% du chiffre d’affaires pour ce projet en Tunisie en employant des compétences et des qualifications tunisiennes et en faisant appel à de nombreux sous-traitants tunisiens.