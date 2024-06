La Tunisie, 1er pays africain investisseur en France en 2023

Selon des données collectées par Africanamanger, la Tunisie a été le premier pays africain investisseur en France en 2023 aussi bien en nombre de projets qu’en nombre d’emplois créées dans l’Hexagone. L’Afrique a représenté dans ce cadre 3% du total des projets d’IDE en France en 2023.

Dix pays Africains ont participé à la réalisation de ce résultat, à savoir la Tunisie qui, avec 19 projets ayant générés 361 emplois, occupe une place singulière puisqu’elle se positionne numéro un du continent africain avec plus de 35% du nombre de projets issus du continent (19) et près de 40% du nombre d’emplois créés et 17 ème rang mondial.

Suivent le Maroc (17 projets avec 341 emplois), le Sénégal (5 projets), puis l’Afrique du sud, le Cameroun, l’Algérie, Madagascar, le Nigeria, la Côte d’Ivoire, Maurice.