La Tunisie appelle à la nécessité de valoriser le rôle des compétences tunisiennes féminines à l’étranger

A l’occasion de la célébration de la Journée nationale des compétences tunisiennes féminines à l’étranger, correspondant au 09 août de chaque année, le ministère de la Femme, de la Famille, de l’Enfance et des séniors a souligné la nécessité de valoriser le rôle de ces femmes quelque soit leurs parcours professionnels dans la promotion de l’image de la Tunisie à l’étranger, dans la contribution à la vie sociale, économique et politique de leur pays et dans le développement des moyens de coopération et d’échanges économiques, culturels et scientifiques avec les pays d’accueil.

Le ministère a souligné dans un communiqué publié, dimanche, que la célébration de cette journée offre l’occasion de renforcer les liens entre les compétences tunisiennes à l’étranger et leurs homologues en Tunisie en vue d’échanger les expériences et de coopérer en matière de développement, d’investissement, de lancement de projets économiques et de consolidation de la solidarité entre elles dans tous les projets.

Le Ministère a salué l’engagement des compétences féminines à l’étranger qui se sont distinguées dans les domaines scientifiques, académiques, politiques, sociaux et économiques envers la Tunisie à travers des activités citoyennes de solidarité et de soutien aux femmes tunisiennes à l’étranger ou en Tunisie, saluant, à cette occasion, toutes les associations de la société civile et toutes les citoyennes volontaires à l’étranger pour les efforts qu’elles ont déployés et les sacrifices consentis durant la période de lutte contre la pandémie COVID-19.

Evoquant la célébration, le 13 août de chaque année, de la journée nationale de la femme, le ministère a rappelé que ce rendez-vous est une occasion de rendre hommage aux femmes Tunisiennes aussi bien en Tunisie qu’à l’étranger en tant que citoyennes à part entière qui jouent un rôle majeur dans la promotion de l’image et du rayonnement de la Tunisie à l’étranger et qui participent activement à la vie socio-économiques et politiques de leur pays, indépendamment de leurs parcours académiques et expériences professionnelles.