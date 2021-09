La Tunisie condamne les attaques répétées contre l’Arabie saoudite

La Tunisie condamne fermement les attaques répétées contre l’Arabie Saoudite, suite à l’attaque, par des missiles balistiques et des drones, ayant ciblé les régions du Sud et de l’Est du royaume, faisant des blessés parmi les civils et endommageant des habitations.

« Cette escalade constitue une menace pour la sécurité et la stabilité du royaume et pour toute la région, en violation flagrante des lois internationales », lit-on jeudi dans un communiqué du ministère des Affaires étrangères, de la migration et des Tunisiens à l’étranger.

La Tunisie exprime sa solidarité et son soutien avec l’Arabie saoudite dans sa lutte contre toutes ces menaces, souligne la même source.