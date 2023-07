La Tunisie dispose de la 4ème réserve mondiale en gypses jurassiques

Le Sud tunisien recèle la 4ème réserve mondiale en gypses dits jurassiques. Ils affleurent selon une direction N-S sur 100 km de long et 10 km de large. On en connaît deux unités de transformation dans le gouvernorat de Tataouine. Leur indice de blancheur est très élevé et ils servent à la fabrication du plâtre (95%), et aussi comme additifs au ciment blanc. Ils sont d’ailleurs couverts par plusieurs permis miniers.

Mais, selon les études scientifiques avérées présentées à diverses occasions et visibles sur Internet, le sol tunisien recèle d’autres variétés de gypses, en fonction des âges géologiques, à Meknassy et dans la région de Gafsa, qui sont très bons pour la fabrication du plâtre et aussi comme additifs au ciment blanc de sorte que la production nationale en cette substance utile atteint environ 600 mille tonnes actuellement dont la grande partie sert à la fabrication du plâtre.

Ce sont là quelques exemples forts éloquents des richesses naturelles en substances utiles, à forte valeur ajoutée, dont se prévaut la Tunisie, et formant de ce fait des secteurs porteurs pour la création de projets hautement rentables de la part des promoteurs et investisseurs tunisiens et d’autres nationalités.

Des efforts louables sont consentis depuis longtemps et continuellement par les services et organismes tunisiens concernés comme l’Office national des mines, l’Institut des études stratégiques, les structures régionales et locales de promotion industrielle, en vue de faire connaître ces richesses auprès des investisseurs. Un colloque dans ce sens a été organisé dernièrement à Zarzis au gouvernorat de Médenine, dans le Sud tunisien, sur les potentialités de cette région en particulier dans le domaine des substances utiles et les opportunités qu’elles offrent pour leur exploitation industrielle.

Cependant, les potentialités sont loin d’être épuisées, tellement elles sont grandes, ni d’ailleurs la nécessité de poursuivre et de renforcer les actions de promotion et de sensibilisation.

Les substances utiles sont par définition des roches ou minéraux utilisés en raison des propriétés physiques (couleur, transparence, dureté, fusibilité, etc.) qu’ils présentent. En Tunisie, on classe dans cette catégorie, les roches carbonatées, les roches argileuses, les roches sableuses et les roches gypseuses, en plus des sels.

Ces matériaux utiles sont règlementés par le code minier tunisien.

1000 sites recensés

Une étude datant déjà de 2012 sur les potentialités importantes en matières primaires naturelles à Médenine, a formulé des recommandations toujours d’actualité dont la nécessité de renforcer l’infrastructure de base et le réseau routier conduisant aux sites potentiels, de multiplier les études détaillées de valorisation de certaines substances minérales utiles, de former les cadres et de techniciens spécialisés, parallèlement à la lutte contre l’exploitation anarchique, la résolution des problèmes fonciers, la sensibilisation.

Ainsi, concernant le phosphate, tout le monde dira qu’il se trouve dans le bassin minier de Gafsa et dans la région de Sra Ouertane, au Kef.

Pourtant, il existe un important gisement dans la région de Tozeur-Nefta, qui attend depuis des années d’être mis en exploitation.

Selon les résultats de l’ONM, et autres enquêtes scientifiques, les sites tunisiens des substances utiles, sont répartis entre 274 sites de carbonates, 198 sites pour les argiles, 101 sites de sables et 39 sites des gypses. Par ailleurs, l’ensemble des sites recensés par les opérations de l’inventaire de l’ONM en 2018 dans les 24 gouvernorats de la Tunisie s’élève à plus de 1000 sites (toutes substances confondues), répartis sur tout le territoire national.

Ainsi, le calcaire a des multiples utilisations, on s’en sert comme matériau de construction pour le pavage et la maçonnerie, comme pierre ornementale et en sculpture pilier, Il est employé aussi comme matière première dans l’industrie de la chaux (métallurgie comme fondant, chimie alcalis (soude caustique, bicarbonate…), la construction du verre, céramique, brique, béton cellulaire, Industrie papetière.

Les sables siliceux offrent de réelles opportunités d’investissement dans le domaine de l’industrie extractive. Ils participent, au développement régional et national et représente ainsi une ressource très importante de point de vue économique (remblais, granulat pour béton, matériaux de constructions) et une matière de base pour l’industrie verrière, fonderie, fabrication de silicate de soude, céramique, produit rouge, industrie électronique semi-conducteur, panneaux solaires.

Les argiles communes sont des roches très répandues à la surface de la terre. En Tunisie, la plupart des argiles sont des argiles communes (région du Sahel : Zeramdine, Jammel) pour la production de terre cuite et de produit rouge destinés au secteur du bâtiment (briques).

Les substances utiles brutes sont donc des matières premières indispensables et très stratégiques à une série d’industries vitales pour l’économie : cimenterie, construction, travaux publics, verrerie, céramique, réfractaires, photo voltaïque, industries de haute technologie, etc. Il s’avère alors, indispensable de mettre en place toutes les actions et les moyens nécessaires afin de bénéficier plus efficacement des valeurs ajoutées de ces matières brutes.

S.B.H