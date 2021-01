La Tunisie et le Maroc maîtrisent les outils numériques à des fins économiques, selon l’OCDE

Un rapport rendu public cette semaine a montré que la Tunisie et le Maroc sont les pays d’Afrique du Nord qui utilisent le mieux les outils numériques à des fins économiques. On y trouve les résultats d’une enquête menée par l’Organisation de coopération et de développement économiques (OCDE), de concert avec la Commission de l’Union africaine. Le rapport a été publié au Brésil par l’ambassade de Tunisie à Brasília. .

Selon l’enquête, 57 % des entreprises en Tunisie et au Maroc ont un site web. Les taux sont de 47 % pour les petites entreprises, 67 % pour les moyennes entreprises et 80 % pour les grandes. L’OCDE y voit une numérisation importante, contrairement à d’autres pays.

Intitulée « Dynamique du développement de l’Afrique 2021″ : La transformation numérique pour des emplois de qualité », le rapport montre cependant que malgré la croissance rapide du commerce électronique en Afrique du Nord ces dernières années, les méthodes de paiement en ligne et le transport efficace des marchandises font encore défaut dans la région.

Selon l’OCDE, il est impératif que les banques mettent à disposition des méthodes de paiement numérique pour tirer parti du commerce électronique et promouvoir la création d’emplois. Des investissements supplémentaires sont également nécessaires dans les infrastructures pour permettre le transport des marchandises, indique le rapport.

Les faibles niveaux de commerce électronique et de disponibilité des services de livraison dans la région, en raison du manque de start-ups, signifient que les avantages de la numérisation ne sont pas exploités pour stimuler la création d’emplois. Le Maghreb reste caractérisé par un nombre insuffisant de start-ups qui sont inégalement réparties au sein des pays et entre eux.

Le rapport affirme que l’Égypte, le Maroc et, dans une moindre mesure, la Tunisie sont les pays de la région qui possèdent le plus de « fintech », grâce à un écosystème favorable soutenu par un fort soutien gouvernemental, une bonne implication du secteur privé et des niveaux d’éducation satisfaisants.

Afin d’augmenter le nombre de fintechs dans la région, le rapport invite les décideurs à soutenir les efforts d’investissement dans les technologies de l’information et de la communication, par le biais de mécanismes d’accélération du démarrage ainsi que par des incitations aux fabricants et importateurs d’équipements de haute technologie.

L’OCDE appelle également les gouvernements à s’associer au secteur privé pour soutenir la demande potentielle de fintechs, et à accorder une plus grande importance aux partenariats entre les fournisseurs de microfinance et les opérateurs de téléphonie mobile, et en particulier entre ces fournisseurs et les prestataires de services financiers numériques.