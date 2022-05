La Tunisie et l’Estonie signent 2 mémorandums d’entente en matière d’e-gouvernance et de digitalisation

La Tunisie et l’Estonie ont signé deux mémorandums d’entente pour renforcer la coopération bilatérale dans les domaines de la numérisation et la gouvernance électronique, selon le minsitère tunisien des téchnologies de la communication (TIC).

Ont procédé à la signature de ces mémorundums, le ministre des TIC Nizar Neji, en visite en Estonie du 16 au 18 mai 2022, et son homogoue estonien Andres Sutt, a précisé le ministère sur sa page facebook.

Les deux textes prévoient le renforcement de la coopération en matière de l’e-gouvernance et la digitalisation des services orientés vers le citoyen, d’interconnexion entre les structures étatiques des deux pays en vue de mettre en place en Tunisie des systèmes semblables aux X-Road, SmartID et MobileID estoniens.

Cette coopération dans le domaine numérique bénéficie du soutien de la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD).