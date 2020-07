Nigeria : Digitalisation complète des ports d’ici 2021

Les ports nigérians pourraient être entièrement numérisés d’ici 2021. C’est le défi que se donne le Nigerian Shippers ‘Council (NSC). Ce qui contribuera à réduire la corruption tout en améliorant les opérations et les recettes de l’Etat, et constitue également une réponse barrière à la Covid-19, nous apprend Ecofin.

Le Nigerian Shippers’ Council (NSC), le régulateur économique des ports maritimes du Nigeria, a exprimé son optimisme quant à la réalisation d’une numérisation à 100% des opérations portuaires d’ici le premier trimestre de 2021, dans le cadre de mesures visant à améliorer la rentabilité et l’efficacité opérationnelle des ports.

Le secrétaire exécutif du NSC Hassan Bello, qui en a pris l’engagement au cours d’un point de presse la semaine dernière à Lagos, a déclaré que le processus de numérisation des ports du Nigeria était actuellement à 65%.

A l’en croire, cette accélération vers la numérisation va répondre en partie à la crise sanitaire du Covid-19 dont les leçons commandent la mise sur pied de solutions digitales plus innovantes, qui diminueraient l’exposition des ports à la propagation du virus.

En plus de la réduction des coûts opérationnels, Hassan Bello pense également que la numérisation contribuera efficacement à améliorer la transparence dans la prestation de services, et surtout à éliminer les tendances à la corruption dans l’industrie maritime. En effet, les ports nigérians perdent près de 2 500 milliards de nairas ($6,5 milliards) de recettes chaque année du fait de la corruption, selon un rapport d’Integrity Organisation Limited GTE, une organisation de recherche, de plaidoyer et de conseil en lutte anticorruption, basée à Abuja.